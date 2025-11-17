Polizist wird bei Einsatz in Heimberg verletzt

Keystone-SDA

Ein Berner Kantonspolizist ist in Heimberg in der Nacht auf Montag bei einem Einsatz in einer Wohnung verletzt worden. Er musste ins Spital gebracht werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei habe kurz vor ein Uhr nachts eine Meldung über eine Streiterei in einer Wohnung am Schwalbenweg in Heimberg erhalten, teilte die Berner Kantonspolizei mit.

Als eine Patrouille bei der Wohnung eintraf und mit den betroffenen Personen sprechen wollte, wurde einer der beiden Polizisten durch einen anwesenden Mann unvermittelt tätlich angegriffen.

Der zweite Polizist wie auch die beiden Personen in der Wohnung blieben unverletzt. Der Angreifer wurde vorläufig festgenommen. Unter der Leitung der kantonalen Jugendanwaltschaft begannen Ermittlungen.