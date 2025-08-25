The Swiss voice in the world since 1935
Poller-Anlage bei der Freien Strasse in Basel geht in Betrieb

Keystone-SDA

Bei der Zufahrt vom Bankverein zur Freien Strasse geht am Dienstag Basels zweite Poller-Anlage in Betrieb. Damit sollen Besucherinnen und Besucher die Zufahrtsbeschränkung für die Innenstadt besser erkennen, wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die versenkbaren Poller sollen die Polizei bei der Durchsetzung dieser Regelung bei der Fussgängerzone entlasten. Die mechanischen Sperren senken sich während der Güterumschlagszeiten von montags bis samstags von 05.00 bis 11.00 Uhr automatisch. Dabei erkennen Induktionsschlaufen am Boden die Fahrzeuge.

Ausserhalb der Güterumschlagszeiten erlaubt eine automatische Nummernschilderkennung Anwohnerinnen und Anwohner und weiteren Berechtigten die Zufahrt, wie es im Communiqué heisst. Zudem ist es auch möglich, mittels eines QR-Codes die Poller zu senken.

Weitere Poller sind in Planung

Der Grosse Rat hat im Jahr 2019 mehrere Poller-Anlagen an den Zufahrten zur Innenstadt bewilligt. Eine weitere Anlage an der Kasernenstrasse ist fertig und wird zurzeit getestet. Weitere neue Poller sollen 2026 an der Rittergasse in Betrieb gehen, wie das BVD schreibt. Noch offen ist der Bau von Pollern in der Stadthausgasse, da diese Achse für die Baustellenzufahrt der verzögerten Erneuerung des Rümelinsplatzes vorgesehen ist.

Zudem soll die bestehende und während Jahren einzige Basler Poller-Anlage oberhalb des Spalenbergs im September erneuert werden. Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme steht noch nicht fest. Die Anlage wurde im Januar 2016 zunächst als Pilotprojekt in Betrieb genommen, um unberechtigten Fahrzeugen die Zufahrt zu verkehrsberuhigten Zonen zu erschweren.

