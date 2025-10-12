Präsident von Economiesuisse verzichtet auf erneute Kandidatur
Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse erhält im kommenden Jahr einen neuen Präsidenten. Christoph Mäder, der das Amt derzeit innehat, gibt den Posten zum Ende seiner Amtszeit ab.
(Keystone-SDA) Die Amtszeit des 65-Jährigen als Präsident von Economiesuisse laufe im Herbst 2026 aus, teilte der Verband am Sonntag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. «Der Vorstandsausschuss ist besorgt, zum geeigneten Zeitpunkt für eine geordnete Nachfolge zu sorgen. «
Zuerst über den Wechsel an der Verbandsspitze berichtet hatte der «Sonntagsblick». Zu den Gründen äusserte sich Economiesuisse auf Anfrage nicht.