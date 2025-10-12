Präsident von Economiesuisse verzichtet auf erneute Kandidatur

Keystone-SDA

Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse erhält im kommenden Jahr einen neuen Präsidenten. Christoph Mäder, der das Amt derzeit innehat, gibt den Posten zum Ende seiner Amtszeit ab.

(Keystone-SDA) Die Amtszeit des 65-Jährigen als Präsident von Economiesuisse laufe im Herbst 2026 aus, teilte der Verband am Sonntag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. «Der Vorstandsausschuss ist besorgt, zum geeigneten Zeitpunkt für eine geordnete Nachfolge zu sorgen. «

Zuerst über den Wechsel an der Verbandsspitze berichtet hatte der «Sonntagsblick». Zu den Gründen äusserte sich Economiesuisse auf Anfrage nicht.