Premierminister Keir Starmer als Erster der G7 in Genf gelandet

Keystone-SDA

Der britische Premierminister Keir Starmer ist als erster der G7-Staats- und Regierungschefinnen und -chefs auf dem Rollfeld des Genfer Flughafens angekommen. Am Montagnachmittag wurde er von Bundespräsident Guy Parmelin empfangen.

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(Keystone-SDA) Starmer wurde von seiner Frau, Victoria Starmer, und dem nationalen Sicherheitsberater Jonathan Powell begleitet. Es sollen der kanadische Premierminister Mark Carney, US-Präsident Donald Trump, die japanische Premierministerin Sanae Takaichi, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz folgen.

Der Gastgeber des G7-Gipfels, der französische Präsident Emmanuel Macron, war bereits am Sonntag in der benachbarten französischen Stadt eingetroffen, ohne einen Zwischenstopp in Genf einzulegen.

Andere Staats- und Regierungschefs, die zwar nicht zum Kreis der G-7 gehören, aber ebenfalls am Treffen teilnehmen, waren zuvor in Genf angekommen. So unterhielt sich Parmelin mit dem brasilianischen Präsidenten und der EU-Kommissionspräsidentin.