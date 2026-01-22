Primarschule in Reute AR bleibt wegen einer Bedrohung geschlossen

Keystone-SDA

Die Verantwortlichen der Primarschule in Reute AR haben am Donnerstag wegen einer Bedrohung durch einen Vater die Schule geschlossen. Dies sei zum Schutz der Schülerinnen und Schüler geschehen. Die Behörden halten sich zu den Hintergründen bedeckt.

(Keystone-SDA) In den vergangenen Tagen sei es zu Bedrohungen und «konkreten, sicherheitsrelevanten Vorfällen im schulischen Umfeld» gekommen, schrieb die Schule am Donnerstag in einem Brief an die Eltern der Schulkinder. Eine Lehrperson und Schulkinder seien durch einen Elternteil bedroht worden. Einzelne Kinder hätten deshalb den Unterricht bereits nicht mehr besucht. Zuerst berichtete Blick online über den Fall.

Reutes Gemeindepräsidentin Karin Steffen erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass sich die Schulleitung aufgrund eines Vorfalls im Nachbardorf Oberegg AI entschied, die Primarschule aus Sicherheitsgründen am Donnerstag und Freitag vor den Sportferien geschlossen zu halten. Im Brief an die Eltern heisst es: «Im aktuellen Klima der Verunsicherung und Angst ist ein Schulunterricht nicht möglich.»

Offene Fragen um Vorfall mit einem Auto

Am Nachmittag schrieb die Gemeinde Reute in einer Medienmitteilung, dass aufgrund des Vorfalls in Oberegg eine «Anzeige bei den zuständigen Behörden» eingereicht worden sei.

Bei der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden heisst es auf Anfrage, dass es am 20. Januar in Oberegg zu einer Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz gekommen sei. Gegenüber Keystone-SDA erklärte Gemeindepräsidentin Steffen, dass tatsächlich ein Vorkommnis mit einem Auto der Auslöser für die Schulschliessung gewesen sei. Sie bestätigte weiter, dass die Kinder des Beschuldigten des Vorfalls in Oberegg AI in Reute AR zur Schule gehen. Mehr wollte sie dazu nicht sagen.

Während die Polizei bezüglich des Verkehrsdelikts von einer «eher kleinen Sache» spricht und auf laufende Ermittlungen verweist, die Gemeinde ihrerseits keine weiteren Auskünfte erteilt, bleiben viele Fragen offen. Der Schulleiter war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Im Elternbrief hiess es lediglich, die Kinder fühlten sich auf dem Schulweg und im Umfeld der Schule bedroht und hätten Angst.

Kein Polizeieinsatz bei der Schule

Die Primarschule Reute AR ist eine sogenannte Kooperationsschule. Sie liegt zwar im Kanton Appenzell Ausserrhoden, Schulsekretariat und Schulleitung befinden sich aber in Oberegg AI.

Die Schulpräsidentin von Reute wollte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nicht zum Vorfall äussern. Sie bestätigte aber die Echtheit des Schreibens an die Eltern der Schulkinder, das von ihr und dem Schulleiter unterzeichnet wurde.

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden habe Kenntnis von der Schulschliessung erhalten, erklärte ein Sprecher am Donnerstagvormittag. Ihrerseits habe es aber diesbezüglich keinen Polizeieinsatz gegeben.