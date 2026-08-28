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Primeo Energie im Baselbiet senkt die Strompreise um rund 2 Prozent

Keystone-SDA

Der Baselbieter Energieversorger Primeo senkt 2027 die Strompreise im Durchschnitt um rund 2 Prozent. Ein typischer Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4500 kWh zahlt etwa 30 Franken weniger, wie Primeo am Freitag mitteilte

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gewerbebetriebe mit einem jährlichen Bedarf von 30’000 kWh könnten mit einer Entlastung von rund 200 Franken rechnen. Als Hauptgrund für die Tarifsenkung nennt das Unternehmen mit Sitz in Münchenstein die insgesamt tieferen Kosten für die Energiebeschaffung.

Zudem erweitert Primeo Energie ihr Netzgebiet. Per 1. Januar 2027 pachtet das Unternehmen das Stromnetz der Aare Versorgungs AG (AVAG) in der Region Olten. Die Tarife der beiden Gebiete werden vereinheitlicht, was zu Kostenoptimierungen führen soll, wie es weiter im Communiqué heisst.

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