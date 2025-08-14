The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Prominente geben Tipps zur Abkühlung von Hunden

Keystone-SDA

Das Thermometer soll am Donnerstag vielerorts wieder über 30 Grad klettern. Auch Vierbeiner spüren die Hitze. Welche Tipps sie in diesen Tagen anwenden und was sie ihren Hunden zugute tun, verraten Schweizer Promis im "Blick".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Eine Expertin für Hunde ist die ehemalige Moderatorin Monika Fasnacht. «Die Spaziergänge auf den frühen Morgen oder den späten Abend verlegen», rät die 61-Jährige, die heute als als Hundekursleiterin arbeitet.

Daran hält sich Moderator Sven Epiney. Sein Hund Neo sei zwölf Jahre alt, oft sei es ihm zu heiss. «Darum vermeiden wir vieles», sagt der 53-Jährige. Statt auf heissen Asphalt geht er mit Neo im Wald spazieren. Zudem stellt er dem Hund ein Becken mit Wasser hin, damit sich der Vierbeiner die Beine abkühlen kann. «Das geniesst Neo sehr», sagt Epiney. Auch Monika Fasnacht empfiehlt die abendliche Abkühlung im Wasser mit Hunden, die gerne schwimmen.

Die Fernsehwelt scheint ein Herz für Hunde zu haben. So warnt auch Moderator Salar Bahrampoori, Co-Gründer einer Hundesitting-App, vor der Sommerhitze für Hunde. Für den 46-Jährigen ist es unter anderem wichtig, darauf hinzuweisen, dass es für einen Hund schon ab 20 Grad im Auto tödlich enden könne.

Zum Sonnenschutz rät Jet-Setterin Vera Dillier. Ihre beiden chinesischen Nackthunden Queenie und Timmy cremt sie mit Sonnencreme ein. Bei grosser Hitze geht es für sie und die Vierbeiner zudem in die Berge. Manchmal streift Dillier ihren Haustieren auch ein weisses T-Shirt über. Diesen Tipp habe sie von einer Tierärztin erhalten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft