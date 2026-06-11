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Quartier-Entsorgungspunkt in Basel schliesst nach vier Jahren

Keystone-SDA

Trotz Beliebtheit ist Schluss: Das Bau- und Verkehrsdepartement stellt den Quartierentsorgungspunkt am Basler Kannenfeldplatz per Ende Juli 2026 ein. Der Grund sind zu hohe Kosten im Vergleich zum Nutzen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit der Schliessung entlastet der Kanton die defizitäre Abfallrechnung um jährlich rund 170’000 Franken, wie das Bau- und Verkehrsdepartement am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zu einem privaten Recyclingpark oder anderen Entsorgungsmöglichkeiten sei das Kosten- und Nutzenverhältnis des Quartierentsorgungspunkts ungenügend.

Der Kanton lancierte den Entsorgungspunkt beim Kannenfeldplatz im August 2022 als Pilotprojekt. Er bot den Anwohnenden die Möglichkeit, diverse Abfälle ohne Auto zu entsorgen. Das Projekt erfreute sich grosser Beliebtheit. Im vergangenen Jahr belief sich die Menge des abgegebenen Recyclingguts gemäss Mitteilung auf 173 Tonnen.

Die betroffenen Mitarbeitenden der Stadtreinigung erhalten neue Aufgaben innerhalb des Betriebs, wie es weiter heisst.

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