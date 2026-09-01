Quellrock Open Air in Bad Ragaz legt 2027 eine Pause ein

Keystone-SDA

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Das Organisationskomitee des Quellrock Open Airs in Bad Ragaz hat nach 46 Ausgaben für das Jahr 2027 eine Pause beschlossen. Gründe dafür sind nach Angaben des Komitees steigende Kosten, weniger Besucher und vakante OK-Posten.

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(Keystone-SDA) In den vergangenen Jahren habe sich der Betrieb für den Verein finanziell immer anspruchsvoller gestaltet, teilte das Organisationskomitee am Dienstag mit. Mehrere Ausgaben hätten mit Verlusten abgeschlossen, da die Besucherzahlen zu tief ausgefallen sein. Die 46. Ausgabe des Open Airs ging im Juni über die Bühne.

Eine weitere Durchführung unter den aktuellen Bedingungen birgt gemäss dem Organisationskomitee ein zu grosses finanzielles Risiko. Nebst der schwierigen Besucherentwicklung verzeichne das Festival, wie die gesamte Branche, deutlich gestiegene Kosten für Künstlergagen, Infrastruktur, Sicherheit und Personal.

Zudem planten viele Menschen ihr Freizeitbudget selektiver, was spontane Ticketkäufe schwer berechenbar mache. Erschwerend komme hinzu, dass dem Quellrock derzeit die personelle Basis für eine verlässliche Planung fehle.

Ehrenamtliche Arbeit

Das Organisationskomitee arbeite vollständig ehrenamtlich, stosse jedoch an personelle Grenzen. Zentrale Funktionen wie die Ressorts Sponsoring und Booking seien derzeit unbesetzt. Zudem werde das Präsidium auf das kommende Jahr hin frei. Ohne diese Schlüsselpositionen, die für die Finanzierung und die Programmplanung entscheidend seien, lasse sich kein Festival organisieren.

Die Pause solle jedoch kein Abschied sein, sondern Raum für eine strategische Neuausrichtung schaffen, hiess es weiter. Das Komitee will nach eigenen Angaben die Zeit nutzen, um die Grösse, das Programm, die Zielgruppen sowie die Finanzierung des Open Airs grundlegend zu überdenken.

«Das ist kein Abschied vom Quellrock», lässt sich OK-Präsident Patrick Locher zitieren: «In welcher Form und mit welcher Ausrichtung das Quellrock künftig stattfinden wird, wollen wir in der Pause sorgfältig prüfen. Die Rückkehr soll auf einer realistischen und nachhaltigen Basis erfolgen.»