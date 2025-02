Rätseln über das Motiv: Attacke am Holocaust-Denkmal

Keystone-SDA

Nach dem Angriff auf einen Mann am Holocaust-Mahnmal rätseln die Ermittler weiter über das Motiv.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Polizei hatte den mutmasslichen Täter am Abend rund drei Stunden nach der Tat festgenommen. Der Mann soll einen 30 Jahre alten Touristen aus Spanien im Stelenfeld des Mahnmals schwer verletzt haben – laut Polizei mit einem spitzen Gegenstand. Das Opfer war den Angaben nach am Abend in einem stabilen Zustand. Zum Motiv konnte die Polizei zunächst nichts sagen.

Der mutmassliche Täter hatte nach Schilderung der Polizei bei seiner Festnahme Blut an den Händen. Die Suche nach der Tatwaffe lief. Das Stelenfeld, das in der Nähe des Brandenburger Tors und der US-Botschaft liegt, war abgesperrt. Nach der Tat wurden auch einige Menschen von Rettungskräften betreut, die Zeugen des Geschehens geworden waren.

Festgenommene war leicht bekleidet

Der Verdächtige werde in Polizeigewahrsam gebracht und von den Ermittlern weiter vernommen, sagte Polizeisprecher Florian Nath am Abend. Der Mann hatte nach Polizeiangaben keine Papiere bei sich und war leicht bekleidet. Das Landeskriminalamt 8 sei vorsorglich eingebunden worden, zuständig für islamistischen Terror. Anhaltspunkte dafür gab es den Angaben nach aber nicht. Auch die Nationalität des Verdächtigen sei unbekannt.

«Wir haben mehrere Beweismittel gefunden», sagte Sprecher Nath am Abend. Die würden jetzt untersucht. Auch nach der Festnahme ging die Suche am späten Abend weiter.

Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas des Architekten Peter Eisenman war im Mai 2005 der Öffentlichkeit übergeben worden. Mit dem Stelenfeld und einem unterirdischen Informationsort wird in der Hauptstadt nahe dem Brandenburger Tor an die rund sechs Millionen ermordeten Juden unter der Herrschaft des Nationalsozialismus erinnert.