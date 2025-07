Röstis Sohn heiratet vor malerischer Kulisse am Thunersee

Der Sohn von Bundesrat Albert Rösti, André Rösti, hat am Thunersee geheiratet. Nun hat der Bundesrat eine Schwiegertochter aus den USA.

(Keystone-SDA) Der 29-jährige André und die 27-jährige Markelle Rösti gaben sich bereits vorletztes Wochenende das Jawort, wie «SonntagsBlick» in der aktuellen Ausgabe schreibt. Nach den Feierlichkeiten in der reformierten Kirche Scherzligen ging es in die Flitterwochen nach Kroatien.

Die Zeitung veröffentlicht Fotos des Hochzeitsfests. Im Hintergrund erstreckt sich die Bergwelt und der See. Es spielen Alphornbläser. Vor dem frischvermählten Ehepaar, das mit Bundesrat Albert Rösti und seiner Frau Theres Rösti in die Kamera strahlt, steht ein Pony. Die Frau des Bundesrats liebe Pferde, weshalb ein Pony nicht fehlen durfte, schreibt «SonntagsBlick» dazu.

Kennengelernt hat sich das Paar, das heute im US-Bundesstaat Colorado wohnt, vor rund fünf Jahren an der kalifornischen Universität Irvine. Mitten während der Corona-Pandemie.

«Wegen der Pandemie war das keine einfache Zeit», sagten die beiden laut «Sonntagsblick» zu einer Studentenzeitung. Gemeinsam büffelten sie, um mehr Zeit miteinander verbringen zu können. «Seitdem sind wir quasi unzertrennlich.»