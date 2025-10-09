Rückkehr nach Eisten in Blatten VS ab Samstag möglich

Keystone-SDA

Die Bewohner des Weilers Eisten und mehrerer Alpen in der Gemeinde Blatten VS können die intakten Häuser ab Samstag bis spätestens 30. November besuchen. Punktuelle Lockerungen der Sperrzone über Wanderwege wurden parallel dazu angekündigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Arbeiten an der Strom- und Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung, aber auch an der Notstrasse «gehen planmässig voran», wie die Oberwalliser Gemeinde am Mittwoch mitteilte.

«Dank der wiederhergestellten Infrastruktur ist es möglich, in den intakten Gebäuden zu übernachten», so die Behörden weiter. Diese Rückkehrmöglichkeit besteht bis zum Wintereinbruch oder spätestens bis zum 30. November.

Betroffen sind somit die Besitzer von intakten Wohngebäuden in Eisten und von Alphütten in Telli, Fafler, Gletscher und Gugginen. Eine Rückkehr nach Weissenried oder ins Dorf Blatten sei noch nicht möglich, hiess es weiter.