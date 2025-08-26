The Swiss voice in the world since 1935
Raser auf der A2 in Amsteg UR gestoppt

Keystone-SDA

Am Dienstag wurde auf der Autobahn A2 bei Amsteg UR ein Fahrzeuglenker mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen und gestoppt. Er war laut Urner Kantonspolizei mit 149 km/h unterwegs. Zulässig ist dort maximal Tempo 80.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 43-jährige Autofahrer mit deutschen Kontrollschildern war in Richtung Süden unterwegs, wie die Urner Kantonspolizei am Dienstag auf X mitteilte.

Der Fahrzeuglenker konnte durch die Kantonspolizei Tessin angehalten und der Kantonspolizei Uri übergeben werden. Gegen ihn wurde ein Fahrverbot erlassen. Zudem wird er wegen qualifiziert grober Geschwindigkeitsüberschreitung – der Rasertatbestand ist erfüllt – bei der Staatsanwaltschaft Uri zur Anzeige gebracht.

