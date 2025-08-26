Raser auf der A2 in Amsteg UR gestoppt
Am Dienstag wurde auf der Autobahn A2 bei Amsteg UR ein Fahrzeuglenker mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen und gestoppt. Er war laut Urner Kantonspolizei mit 149 km/h unterwegs. Zulässig ist dort maximal Tempo 80.
(Keystone-SDA) Der 43-jährige Autofahrer mit deutschen Kontrollschildern war in Richtung Süden unterwegs, wie die Urner Kantonspolizei am Dienstag auf X mitteilte.
Der Fahrzeuglenker konnte durch die Kantonspolizei Tessin angehalten und der Kantonspolizei Uri übergeben werden. Gegen ihn wurde ein Fahrverbot erlassen. Zudem wird er wegen qualifiziert grober Geschwindigkeitsüberschreitung – der Rasertatbestand ist erfüllt – bei der Staatsanwaltschaft Uri zur Anzeige gebracht.