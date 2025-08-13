Raser bei Frauenfeld mit Tempo 231 km/h erwischt
Ein 18-jähriger Italiener ist auf der Autobahn bei Frauenfeld mit Tempo 231 km/h geblitzt worden. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 106 km/h, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.
(Keystone-SDA) Der Fahrer war am frühen Samstagmorgen um 3.45 Uhr von einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage auf der Autobahn A7 in Fahrtrichtung Zürich erfasst worden. Sein Führerausweis wurde eingezogen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.