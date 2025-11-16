The Swiss voice in the world since 1935
Raser wird auf A12 mit Tempo 204 geblitzt

Keystone-SDA

Ein Automobilist ist am Samstagmittag auf der Autobahn A12 bei Bösingen FR mit Tempo 204 geblitzt worden. Eine Patrouille der Freiburger Kantonspolizei konnte den Mann später in einem Industriequartier in Matran FR anhalten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Freiburger Kantonspolizei am Sonntag mitteilte, gab der Lenker bei einer Einvernahme seinen Tempoexzess zu. Sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt und gegen den Mann wurde ein Fahrverbot verhängt. Auch wird er bei der zuständigen Behörde angezeigt. Er war am Samstagmittag mit vier Passagieren an Bord von Flamatt in Richtung Freiburg unterwegs.

