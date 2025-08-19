The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Regionalgericht Bern verurteilt «Dr. Pump» zu bedingter Strafe

Keystone-SDA

Das Regionalgericht Bern hat den als "Dr. Pump" bekannt gewordenen Solothurner Arzt am Dienstag wegen Widerhandlungen gegen das Sportförderungsgesetz schuldig gesprochen. Der Mann hatte Patienten unerlaubte Substanzen abgegeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das erstinstanzliche Gericht verurteilte den 46-Jährigen zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten bei einer Probezeit von zwei Jahren. Das Urteil fiel damit etwas milder aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Diese hatte eine Freiheitsstrafe von 20 Monaten bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren gefordert.

Die Anklage warf dem Mann vor, an 12 Männer bewusst und ohne therapeutischen Zweck verbotene Mittel wie Anabolika und andere Substanzen verschrieben zu haben. Sie legte dem Mann mindestens 82 Fälle zur Last.

Der Angeklagte hatte sich auf den Standpunkt gestellt, die Substanzen zu medizinischen und nicht zu Dopingzwecken abgegeben zu haben.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
12 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
6 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Likes
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft