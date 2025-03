Rockstar Peter Maffay schätzt die Weltoffenheit der Schweiz

Keystone-SDA

Der deutsche Rockstar Peter Maffay schätzt die Weltoffenheit der Schweiz. "Ich fand es immer bemerkenswert, wenn eine Gesellschaft so respektvoll mit ihrer Vielfalt umgeht wie hier in der Schweiz", sagte der 75-Jährige in einem am Sonntag veröffentlichten Interview.

(Keystone-SDA) «Ich bin in Rumänien aufgewachsen, mit verschiedenen Ethnien. Als Kinder haben wir drei Sprachen gesprochen, das war ganz normal», so der Rockstar in dem Interview mit dem «Sonntagsblick» weiter.

Das Publikum in der Schweiz sei indes fester Bestandteil seines Tourlebens. «Ich habe in den letzten Jahrzehnten bestimmt 30 Mal in der Schweiz gespielt», sagte Maffay. Im laufenden Jahr wird Maffay aber nur einmal in der Schweiz auftreten – nämlich am 6. Juli am St. Peter at Sunset-Festival in Kestenholz SO, das 2025 sein 20-jähriges Bestehen feiert.

Der 1949 im rumänischen Siebenbürgen geborene Maffay ist mit 20 Nummer-1-Alben und über 50 Millionen verkauften Tonträgern einer der erfolgreichsten deutschen Künstler aller Zeiten. Berühmt wurde er unter anderem mit dem Song «Über sieben Brücken musst du gehn» oder aber auch als Miterfinder der Märchen- und Zeichentrickfigur Tabaluga.