Rod Stewart freut sich auf das lebhafte Schweizer Publikum

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die britische Musiklegende Rod Stewart freut sich auf die Menschen und das lebhafte Publikum in der Schweiz. Die Schweiz sei ein schönes Land mit gutem Bier, sagte der 79-Jährige in einem Interview im Hinblick auf sein Konzert im Hallenstadion Zürich.

Eines Tages möchte er auch am Montreux Jazz Festival spielen. “Ich kannte den Gründer Claude Nobs. Ich möchte dort mit meinem Jazz, mit dem Pianisten Jools Holland auf die Bühne”, sagte der Musiker im Interview mit der neuesten Ausgabe der “Schweizer Illustrierten”.

Die Fans von Stewart werden am Konzert sicherlich in den Genuss seiner grössten Hits kommen. “Wenn Musiker sagen, sie hätten keine Lust mehr, ihre Hits zu spielen, ist das Blödsinn! Die Leute haben eine Menge Geld bezahlt, um sie zu hören”, sagte Stewart. “Ich spiele, was das Publikum sich wünscht. Yeah, das ist Showbusiness.”

Stewart gehört mit über 250 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Popmusikern aller Zeiten. Der Sohn schottischer Einwanderer wuchs im Londoner Arbeiterviertel Highgate auf. Zu seinen erfolgreichsten Hits gehören “Baby Jane”, “Maggie May” und “Rhythm of My Heart”. 2016 wurde er für seine langjährigen Erfolge in der Musikbranche und seinen Einsatz für verschiedene wohltätige Zwecke von Prinz William zum Ritter geschlagen.