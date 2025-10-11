Rund 2000 Personen an unbewilligter Pro-Palästina-Demo in Bern

Keystone-SDA

Auf dem Berner Bahnhofplatz haben sich am Samstag schätzungsweise 2000 Menschen versammelt, um gegen den Gaza-Krieg zu demonstrieren. Die Polizei markierte grosse Präsenz, der Verkehr war zum Teil präventiv eingeschränkt.

(Keystone-SDA) In Bahnhofsnähe wurde der Verkehr umgeleitet, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA beobachtete. «Free, free Palestine» skandierten die Demonstrierenden. Vor allem die Schweizer Politik nahmen sie in ihren Parolen in die Pflicht: «Blutbefleckte Neutralität», stand etwa auf einem Transparent.

Am Bahnhof und in der Altstadt war die Polizeipräsenz massiv, auch Korps aus anderen Kantonen standen im Einsatz. Das Bundeshaus war weiträumig abgesperrt und mit einem mobilen Schutzzaun abgeriegelt. Zudem stand ein Wasserwerfer bereit.

Zur Kundgebung aufgerufen hatten propalästinensische Gruppierungen aus der ganzen Schweiz. Auch linke Bewegungen wie der Klimastreik Schweiz oder die Kommunistische Jugend teilten den Aufruf in den sozialen Medien.

Für die Demonstration wurde kein Gesuch eingereicht. Die Stadt Bern bat die Aufrufenden vergangene Woche öffentlich darum, dies nachzuholen. Als die Kontaktaufnahme ausblieb, riet sie von einer Teilnahme ab.