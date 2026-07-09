Rund 853’000 Personen besuchten die Freibäder der Stadt Bern

Keystone-SDA

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Rund 853'000 Personen haben die Freibäder der Stadt Bern bis am Sonntag vor dem Beginn der Sommerferien besucht. Für den Grossandrang sorgte ein aussergewöhnlich heisser und trockener Juni, wie die Stadt mitteilte.

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(Keystone-SDA) Trotz der hohen Frequenz in diesem Jahr lagen die Besucherzahlen rund sechs Prozent unter dem Vorjahreswert, wie die Stadt am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Dabei gelte es zu beachten, dass das Marzili aufgrund der Bauarbeiten zwei Wochen nach dem offiziellen Saisonstart öffnete.

Der absolute Spitzentag war der 27. Juni. An jenem Samstag zählten die Bäder rund 47’500 Gäste. Nur einen Tag später verzeichnete das Marzili mit 24’000 Badenden einen neuen Tagesrekord.

Vom 11. Juli bis und mit 9. August findet im Freibad Ka-We-De, das momentan saniert wird, ein Testbetrieb statt. Die Freibadsaison dauert noch bis zum 13. September. Im Marzili startet anschliessend die zweite Sanierungsetappe.