Südkorea: Nordkorea testet erneut ballistische Rakete

Keystone-SDA

Nordkorea hat nach südkoreanischen und japanischen Angaben erneut eine ballistische Rakete getestet. Sie sei anscheinend ausserhalb der japanischen ausschliesslichen Wirtschaftszone im Japanischen Meer niedergegangen, gab das Verteidigungsministerium in Tokio bekannt. Laut dem südkoreanischen Generalstab in Seoul feuerte Nordkorea mindestens ein Geschoss in östliche Richtung ab. Der erneute Raketentest Nordkoreas erfolgte während einer laufenden Militärübung Südkoreas mit den verbündeten USA.

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USA und Südkorea halten Militärübung ab

(Keystone-SDA) Nordkorea verurteilt die gemeinsamen Militärübungen Washingtons und Seouls seit langem als Generalprobe für eine Invasion. Die beiden Verbündeten erklären dagegen, dass ihr Manöver rein defensiver Natur sei. Die mächtige Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, Kim Yo Jong, hatte laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap die laufenden Militärübungen verurteilt und vor «unvorstellbar schrecklichen Konsequenzen» gewarnt.

Nordkorea ist es gemäss mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern. Das Land testete zuletzt am 27. Januar zwei ballistische Raketen über dem Japanischen Meer.