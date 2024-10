Südkoreanerin Han Kang bekommt Literaturnobelpreis 2024

Keystone-SDA

3 Minuten

(Keystone-SDA) Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr nach Asien – an die Autorin Han Kang aus Südkorea. Das gab die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt.

Die südkoreanische Schriftstellerin Han Kang wird in diesem Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Die 52-Jährige erhält den renommiertesten literarischen Preis der Erde für «für ihre intensive poetische Prosa, die sich historischen Traumata stellt und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens offenlegt», wie der Ständige Sekretär der Akademie, Mats Malm, bei der Preisbekanntgabe in der Stockholmer Altstadt sagte.

Han Kang, die mit ihrem abgründigen Roman «Die Vegetarierin» 2016 den Man Booker International Prize gewann, wurde am 27. November 1970 in der südkoreanischen Provinzhauptstadt Gwangju geboren und wuchs ab ihrem elften Lebensjahr in Seoul auf. Sie studierte an der Yonsei University in Seoul Koreanische Literatur und trat zunächst mit Lyrik in Erscheinung.

In ihrem Roman «Menschenwerk» (2017 auf Deutsch erschienen) beschäftigte sich die Südkoreanerin mit einem Studentenaufstand des Jahres 1980, der vom damaligen Militärregime mit unfassbarer Gewalt beantwortet wurde. Im Roman «Deine kalten Hände» (auf Deutsch 2019) ging es um Frauen, die eine Essstörung haben, um patriarchale Machtverhältnisse und den männlichen Blick auf den weiblichen Körper.

2020 erschien ihr Buch «Weiss» auf Deutsch, in dem sie in poetischen Verdichtungen und Reflexionen ihre unmittelbar nach der Geburt gestorbene, nie gekannte Schwester betrauerte. Zuletzt erschien in diesem Jahr ihr Roman «Griechischstunden», in dem sie die Geschichte zweier gewöhnlicher Menschen erzählt, die sich in einem Moment privater Angst begegnen. Alle fünf auf Deutsch übersetzten Romane sind im Aufbau Verlag erschienen.

18. Literaturnobelpreisträgerin

Han Kang ist die 18. Frau, die den Literaturnobelpreis erhält – und die erste Frau unter den bislang verkündeten Nobelpreisträgern dieses Jahres.

Im vergangenen Jahr war der Literaturnobelpreis an den Norweger Jon Fosse gegangen. Er wurde damit für seine innovativen Theaterstücke und seine Prosa geehrt. Im Jahr davor war mit der Französin Annie Ernaux, ebenfalls ein grosser Name der Weltliteratur, zur Nobelpreisträgerin erklärt worden.

Feierlich überreicht werden die prestigeträchtigen Nobelmedaillen am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel (1833-1896). Die Auszeichnungen sind in diesem Jahr erneut mit einem Preisgeld in Höhe von elf Millionen schwedischen Kronen (rund 970’000 Franken) pro Kategorie dotiert.