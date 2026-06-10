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Sabag realisiert in Rothenburg LU einen Stromspeicher

Keystone-SDA

Der Küchen- und Bäderausstatter Sabag verfügt an seinem Standort Rothenburg LU neu über einen Batteriespeicher. Dieser soll Strom zwischenspeichern und so dazu beitragen, das Netz zu stabilisieren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Projektpartner der Sabag Luzern AG sind der Zuger Wasser- und Energieversorger WWZ und der Batteriespeicherspezialist NRG Solutions. Der Speicher verfügt über eine Leistung von 3,45 Megawatt und eine Speicherkapazität von fünf Megawattstunden. Das Vorhaben gehöre damit «zu den grösseren Batteriespeicherprojekten in der Zentralschweiz», teilten WWZ und NRG Solutions am Mittwoch mit.

Das Projekt wird in mehreren Etappen umgesetzt. In einer ersten Phase stellt der Batteriespeicher Regelleistung zur Verfügung, um einen stabilen Netzbetrieb zu gewährleisten. Später sollen eine Photovoltaikanlage und eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge integriert werden.

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