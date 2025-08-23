Sandra Studer fühlt sich «wohler als vor 20 Jahren»

Keystone-SDA

Moderatorin Sandra Studer fühlt sich nach eigenen Angaben heute wohler als noch vor 20 Jahren. "Ich habe kein Problem damit, älter zu werden", sagte die 56-Jährige im Podcast "Widmerei" von CH Media.

(Keystone-SDA) Allerdings sei die Sichtbarkeit des Älterwerdens vor der Kamera etwas gnadenloser. «Ich versuche mir zu sagen: In zehn Jahren wäre ich froh, wieder so auszusehen wie heute», sagte die ESC-Moderatorin weiter.

Weiter betonte sie, Bekanntheit sei für sie nie ein Antrieb gewesen, sondern eine Nebenerscheinung ihres Berufs. Im Alltag sei sie oft kaum zu erkennen, so Studer weiter: «Brille, ungeschminkt, normal unterwegs. Privat bin ich faul, föhne mir keine halbe Stunde die Haare.» Auf der Bühne gehöre Styling dazu, das mache sie gern und professionell.

Über ihre ESC-Co-Moderatorin Hazel Brugger sagte Studer, sie könnte zwar ihre Tochter sein, sei in vielem aber reifer. Zwischen beiden habe sich eine sehr schöne Freundschaft entwickelt – «ein unerwartetes Geschenk», so Studer.