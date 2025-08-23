The Swiss voice in the world since 1935
Sandra Studer fühlt sich «wohler als vor 20 Jahren»

Moderatorin Sandra Studer fühlt sich nach eigenen Angaben heute wohler als noch vor 20 Jahren. "Ich habe kein Problem damit, älter zu werden", sagte die 56-Jährige im Podcast "Widmerei" von CH Media.

(Keystone-SDA) Allerdings sei die Sichtbarkeit des Älterwerdens vor der Kamera etwas gnadenloser. «Ich versuche mir zu sagen: In zehn Jahren wäre ich froh, wieder so auszusehen wie heute», sagte die ESC-Moderatorin weiter.

Weiter betonte sie, Bekanntheit sei für sie nie ein Antrieb gewesen, sondern eine Nebenerscheinung ihres Berufs. Im Alltag sei sie oft kaum zu erkennen, so Studer weiter: «Brille, ungeschminkt, normal unterwegs. Privat bin ich faul, föhne mir keine halbe Stunde die Haare.» Auf der Bühne gehöre Styling dazu, das mache sie gern und professionell.

Über ihre ESC-Co-Moderatorin Hazel Brugger sagte Studer, sie könnte zwar ihre Tochter sein, sei in vielem aber reifer. Zwischen beiden habe sich eine sehr schöne Freundschaft entwickelt – «ein unerwartetes Geschenk», so Studer.

