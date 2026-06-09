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SBB-Mitarbeiter stirbt bei Bahnunfall in Birmensdorf ZH

Keystone-SDA

Ein 56-jähriger SBB-Mitarbeiter ist am Dienstagvormittag in Birmensdorf im Kanton Zürich bei einem Bahnunfall tödlich verletzt worden. Der Mann starb trotz medizinischer Nothilfe noch auf der Unfallstelle.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr auf der Bahnlinie zwischen Birmensdorf und Urdorf, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstagnachmittag mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen stiess eine Rangier-Lokomotive mit dem 56-Jährigen zusammen.

Die genaue Unfallursache sei noch unklar und werde durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat untersucht, hiess es weiter. Der Bahnverkehr auf den Linien S5 und S14 zwischen Altstetten und Birmensdorf war bis etwa 14 Uhr unterbrochen.

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