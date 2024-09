Schädlicher Rauch breitet sich bei Feuer in Vétroz VS aus

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) In der Industriezone von Vétroz VS ist am Dienstag kurz nach Mittag ein Grossbrand ausgebrochen. Dabei breitete sich schädlicher Rauch aus. Das Gebiet wurde evakuiert.

Der Alarm wurde um 12.45 Uhr ausgelöst, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte. Die Feuerwehr steht im Einsatz.

Laut dem Lokalradio Rhône FM brach das Feuer in der Firma Eckart aus. Das Unternehmen stellt Zinkpigmente für die Automobil- und Eisenbahnindustrie her. Es bestätigte auf Anfrage, dass der Brand in seinen Räumlichkeiten ausgebrochen war.

Laut Angaben der Polizei befinden sich keine Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe des Feuers. Sie empfahl Anwohnern dennoch, Türen und Fenster zu schliessen und die Belüftung und Klimaanlagen auszuschalten.

Erinnerungen an Brand im Vorjahr

Vor etwas mehr als einem Jahr war die Industriezone von Vétroz bereits Schauplatz eines Grossbrandes gewesen. Der Brand war am späten Nachmittag des 6. Juli ausgebrochen und konnte erst am nächsten Morgen nach einem Grosseinsatz mit mehr als 140 Feuerwehrleuten unter Kontrolle gebracht werden.

Es gab zwar keine Verletzten, aber aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten verschiedene Vorsichtsmassnahmen ergriffen werden. Schwimmbäder wurden geschlossen, die Ernte von Obst und Gemüse wurde verboten und die Weidehaltung untersagt.