Schaffhausen hebt Feuerverbot im Wald auf

Keystone-SDA

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Der Kanton Schaffhausen hebt das Feuerverbot im Wald per sofort auf. Die Niederschläge der vergangenen Tage habe die Waldbrandgefahr deutlich entschärft. Der Kanton warnt aber vor herabfallenden Ästen.

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(Keystone-SDA) Seit dem 18. August seien bis zu 80 Millimeter Niederschlag gefallen, wie der Kanton Schaffhausen am Montag mitteilte. Die Feuchtigkeit sei so auch in tiefere Bodenschichten vorgedrungen.

Zusammen mit dem deutlichen Temperaturrückgang habe sich die ausserordentliche Trockenheit und damit auch die bestehende grosse Waldbrandgefahr deutlich entschärft, heisst es weiter. In den kommenden Tagen sein keine weiteren Hitzetage zu erwarten. Zudem bilde sich nachts Tau, teilweise trete flächiger Nebel auf. Feuer im Wald und in Waldesnähe sind damit wieder erlaubt.

Unwetter sorgte für erhebliche Schäden

Gleichzeitig warnt der Kanton: Das Unwetter vom vergangenen Freitag habe im gesamten Kanton Schaffhausen teils erhebliche Schäden im Wald verursacht. Zahlreiche Waldstrassen und Wege seien durch umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste blockiert. Zudem hingen teilweise noch Äste und ganze Baumstämme in den Baumkronen und könnten unerwartet zu Boden fallen.

Von einem Aufenthalt unter beschädigten oder instabilen Bäumen wird deshalb dringend abgeraten. Waldstrassen und Wege sollten nur mit entsprechender Vorsicht begangen oder befahren werden.