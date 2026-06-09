Schaffhausen und Thurgau entfernen Teil der Quaggamuscheln im Rhein

Keystone-SDA

Die Kantone Schaffhausen und Thurgau beseitigen diese Woche Quaggamuschelablagerungen im Rhein. Allerdings werden diese wegen der hohen Kosten noch nicht grossflächig ausgebaggert.

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(Keystone-SDA) Oberhalb der Hemishoferbrücke werden Ablagerungen gezielt entfernt, wie die beiden Kantone am Dienstagnachmittag mitteilten. Die Bedingungen für die Rheinschifffahrt könnten so kurzfristig verbessert werden. Für die Arbeiten geben die Kantone 20’000 Franken aus. Mit neuen punktuellen Ablagerungen rechnen sie derzeit nicht.

Die Abklärungen zu grossflächigen Ausbaggerungen der Sedimentablagerungen zwischen Stein am Rhein und Hemishofen und zu einer industriellen Verwertung des Materials seien noch nicht abgeschlossen. Herausforderungen bestünden im Umgang mit organischen Reststoffen und in den hohen Kosten für Logistik und Materialaufbereitung.

Probleme im vergangenen Jahr

Die Ablagerungen der Quaggamuscheln brachten der Rheinschifffahrt 2025 Probleme. Sie sorgten für Unterbrüche und einen früheren Saisonschluss.

Die invasive Quaggamuschel ist zwar nur wenige Zentimeter gross, sie kann aber sehr grosse Schäden an Infrastruktur und Ökologie anrichten. Quaggamuscheln werden hauptsächlich durch den Transport von Freizeitbooten verbreitet.