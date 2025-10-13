Schaffhauser Polizei verhaftet Mann nach Messerangriff

Keystone-SDA

Am Sonntagnachmittag wurde in einer Wohnung in der Stadt Schaffhausen ein 53-jähriger Mann bei einem Messerangriff verletzt. Die Polizei verhaftete einen tatverdächtigen 55-Jährigen.

(Keystone-SDA) Der verletzte 53-Jährige meldete sich bei der Polizeistation in Schaffhausen und gab an, dass er von einem anderen Mann in einer Wohnung mit einem Messer angegriffen und verletzt worden sei, wie die Schaffhauser Polizei am Montag mitteilte. Die Verletzungen erwiesen sich als nicht lebensbedrohlich.

Der tatverdächtige 55-Jährige konnte noch am selben Nachmittag verhaftet werden. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen und die Schaffhauser Polizei haben die Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen.