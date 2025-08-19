The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Schrebergärten im Grabenhof Kriens LU erhalten Gnadenfrist

Keystone-SDA

Die Schrebergärten im Gebiet Grabenhof der Stadt Kriens LU müssen erst per Ende 2026 geräumt werden. Die Stadt Kriens hat die Realisierung des geplanten Stadtparks und des Velo- und Gehwegs um ein Jahr verschoben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Projekt werde erst Anfang 2027 gestartet, teilte die Stadt Kriens am Dienstag mit. Die Familiengärten müssten damit nicht schon auf Ende 2025 geräumt werden. So könne trotz der Verschiebung des Projekts im Grabenhof eine Brache verhindert werden.

Die Stadt Kriens erklärte die Verzögerung damit, dass sie «genügend Zeit für die Durchführung eines qualitätssichernden Wettbewerbs für die Parkanlage» benötige. Zudem wolle sie den Park sowie den Velo- und Gehweg gleichzeitig umsetzen, um Synergien nutzen zu können.

In einem Jahr will die Stadt Kriens eine neue Standortbestimmung durchführen. Unsicherheiten wie Einsprachen oder Wetterlagen, die den Projektstart verzögern könnten, bestünden nach wie vor, hiess es dazu in der Mitteilung.

Die Städte Kriens und Luzern wollen die Gebiete Grabenhof und Hinterschlund überbauen. Die Grundstücke gehören Luzern, befinden sich aber auf Boden der Gemeinde Kriens.

Zur Realisierung des Stadtparks und des sogenannten Bogenwegs, eines Velo- und Fusswegs von der S-Bahn-Station Kriens Mattenhof nach Horw LU, stellt Luzern Kriens eine Fläche zur Verfügung.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
12 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
6 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Likes
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft