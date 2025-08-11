The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Schulstart für über 37’000 Baselbieter Kinder und Jugendliche

Keystone-SDA

Für 37'085 Kinder und Jugendliche im Kanton Baselland hat am Montag das neue Schuljahr begonnen. Das sind 518 mehr als im Vorjahr. In der Primarschule starten 356 neue Klassen mit insgesamt 5808 Schülerinnen und Schülern, wie die Bildungsdirektion mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Somit packten 300 Kinder mehr als im letzten Schuljahr zum ersten Mal ihren Schulsack. Insgesamt besuchen 23’310 Kinder die Primarstufe. Auf der Sekundarstufe I beginnt der Unterricht für 3011 Jugendliche in 146 ersten Klassen. Insgesamt sind es 9206 Jugendliche auf dieser Stufe, weitere 4569 in den Mittelschulen.

Zudem nehmen 2561 Lernende ihre Ausbildung an den Berufsfachschulen auf, wie es im Communiqué heisst. Das sind 90 weniger als im Vorjahr. Alle Baselbieter Schulen konnten den Unterricht planmässig und uneingeschränkt aufnehmen. Jede Klasse hat eine Klassenlehrperson, wie die Bildungsdirektion weiter schrieb.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft