Schulstart für über 37’000 Baselbieter Kinder und Jugendliche

Keystone-SDA

Für 37'085 Kinder und Jugendliche im Kanton Baselland hat am Montag das neue Schuljahr begonnen. Das sind 518 mehr als im Vorjahr. In der Primarschule starten 356 neue Klassen mit insgesamt 5808 Schülerinnen und Schülern, wie die Bildungsdirektion mitteilte.

Somit packten 300 Kinder mehr als im letzten Schuljahr zum ersten Mal ihren Schulsack. Insgesamt besuchen 23'310 Kinder die Primarstufe. Auf der Sekundarstufe I beginnt der Unterricht für 3011 Jugendliche in 146 ersten Klassen. Insgesamt sind es 9206 Jugendliche auf dieser Stufe, weitere 4569 in den Mittelschulen.

Zudem nehmen 2561 Lernende ihre Ausbildung an den Berufsfachschulen auf, wie es im Communiqué heisst. Das sind 90 weniger als im Vorjahr. Alle Baselbieter Schulen konnten den Unterricht planmässig und uneingeschränkt aufnehmen. Jede Klasse hat eine Klassenlehrperson, wie die Bildungsdirektion weiter schrieb.