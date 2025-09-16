The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Schweiz und 13 weitere Staaten wollen Handelsbeziehungen stärken

Keystone-SDA

Die Schweiz will gemeinsam mit 13 weiteren Staaten Handelsbeziehungen diversifizieren und stärken. Vor diesem Hintergrund haben die beteiligten kleinen und mittelgrossen Volkswirtschaften die "Future of Investment and Trade Partnership" ins Leben gerufen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die neue Initiative vereine kleine und mittelgrosse Volkswirtschaften mit einem Interesse an einem offenen und regelbasierten globalen Handel. Für die Schweiz sei dies eine weitere Plattform zur Stärkung und Diversifizierung ihrer Handelsbeziehungen, teilte das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) mit. Bundesrat Guy Parmelin habe die «Future of Investment and Trade (FIT) Partnership» am Dienstag zusammen mit Ministerinnen und Ministern der beteiligten Staaten lanciert.

Gemeinsam wollen die Mitglieder ihren Einfluss in der Weltwirtschaft vergrössern, das regelbasierte Handelssystem stärken und Lösungen für die Herausforderungen im globalen Handel erarbeiten. Thematische Schwerpunkte sind laut WBF die Resilienz von Lieferketten, der Abbau nichttarifärer Handelshemmnisse, Investitionserleichterungen und der Einsatz neuer Technologien im Handel.

Spannungen und Unsicherheiten

Das aktuelle handelspolitische Umfeld sei von Spannungen und Unsicherheiten geprägt. Zudem erhöhe sich das Risiko einer Fragmentierung der Weltwirtschaft und einer Abschwächung des globalen Wirtschaftswachstums. Für Länder wie die Schweiz seien diese Entwicklungen besorgniserregend.

Zu den Gründungsmitgliedern gehören neben der Schweiz auch Brunei, Chile, Costa Rica, Island, Liechtenstein, Marokko, Neuseeland, Norwegen, Panama, Ruanda, Singapur, die Vereinigten Arabischen Emirate und Uruguay. Die Schweiz sei massgeblich an der Konzeption der Initiative beteiligt und werde eine Führungsrolle spielen.

Die FIT Partnership funktioniere als Netzwerk, wobei die Mitglieder keine rechtlichen Verpflichtungen eingehen und keine formelle Organisationsstruktur aufbauen, wie das WBF schrieb. Die Partnerschaft stehe weiteren interessierten Staaten offen, und beziehe auch den Privatsektor mit ein.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
5 Likes
44 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft