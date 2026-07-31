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Schweizer Detailhandel im Juni erneut gewachsen

Keystone-SDA

Der Schweizer Detailhandel hat im Juni erneut zugelegt. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahresmonat bereinigt um Verkaufs- und Feiertagseffekte nominal um 0,5 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Real, also ohne Preiseffekte, lag das Plus bei 1,5 Prozent. Für Rückenwind sorgten erneut die Tankstellen, deren Erlöse infolge anhaltend höherer Ölpreise deutlich anzogen.

Der Detailhandel mit den Tankstellen fuhr 3,2 Prozent mehr Umsatz ein. Dies zeigt sich auch bei den Warengruppen – hier lieferten die Treibstoffe mit einem Plus von 7,1 Prozent das kräftigste Wachstum. Getankt wurde allerdings erneut weniger – ohne Preiseffekte ging der Umsatz der Treibstoffe um 6,1 Prozent zurück.

Derweil waren Bekleidung und Schuhe nominal um 5,9 Prozent rückläufig, während Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren den Umsatz um 1,7 Prozent steigerten, wie aus den provisorischen Zahlen des BFS hervorgeht.

Die Detailhandelsumsatzstatistik des BFS basiert auf einer Zufallsstichprobe von rund 3000 Unternehmen. Es handelt sich um eine monatliche Erhebung, wobei die kleinen Unternehmen vierteljährlich zu ihren monatlichen Umsätzen befragt werden.

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