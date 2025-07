Schweizer Fans gehören für Sängerin Amy Macdonald zu den besten

Keystone-SDA

Die schottische Sängerin Amy Macdonald hat laut „Blick“ die Schweiz und ihre Fans gelobt. „Es ist wunderschön bei euch, und die Fans gehören zu den besten, die ich je erlebt habe“, sagte sie zu der Zeitung.

(Keystone-SDA) In der Schweiz habe sie von Beginn an viel Unterstützung erhalten und sei zu zahlreichen Auftritten eingeladen worden. Deshalb habe sie das Land „schnell lieben gelernt“, sagte Macdonald weiter.

Diesen Sommer ist Amy Macdonald auf grosser Europa-Tournee und tritt am 16. Juli auch am „Moon and Stars“-Festival in Locarno auf. „Ich liebe es dort. Dieses Gefühl, wenn Menschen aus Fenstern und von Balkonen zuhören – das ist einfach magisch. Die Schweiz hat für mich immer einen besonderen Platz im Herzen“, sagte die 37-Jährige weiter zu „Blick“.

Am 11. Juli erschien ihr neues Album „Is This What You’ve Been Waiting For?“.