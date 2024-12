Schweizer mit Gastrolle bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»

Keystone-SDA

Der Schweizer Schauspieler Alberto Ruano tritt als Gast in der RTL-Kultserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten auf". Der Darsteller aus St. Gallen wirkte bereits in den Netflix-Serien "Das Damengambit" und "Warrior Nun" mit.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Ruano wird in mehreren Folgen als Investor Pedro Navarro zu sehen sein. «Pedro und ich sind beide ‹Macher›. Während er unermüdlich sein Unternehmen weiterentwickelt, stecke ich all meine Energie in meine Filme. Wir wissen genau, was wir wollen, und arbeiten hart daran, unsere Ziele zu erreichen», sagte der Schauspieler in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem deutschen Fernsehsender RTL.

Allerdings gebe es auch Unterschiede zwischen ihm und seiner Rolle. «Pedro hat ein beachtliches Vermögen und lebt ein luxuriöses Leben, während ich eher auf Praktikabilität setze», sagte Ruano. In der Serie spielt der Schweizer den neuen Ehemann von Nina, die von Maria Wedig gespielt wird. «Maria ist eine grossartige Schauspielerin. Mit ihr zu spielen, ist wie in eine Parallelwelt einzutauchen, in der alles echt wirkt», sagte Ruano und ergänzte: «Es fällt einem schwer, aus dieser Welt wieder aufzutauchen, so intensiv ist die Erfahrung.»

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» wird seit Mai 1992 täglich ausgestrahlt. Im April dieses Jahres lief die 8000. Folge der Kultserie rund ums Erwachsenwerden in einem Kiez in Berlin-Mitte. Die Seifenoper gilt als erfolgreichste deutsche Fernsehserie ihres Genres.