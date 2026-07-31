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Schweizer Reisecar kollidiert mit Perrondach am Bahnhof Bregenz A

Keystone-SDA

Ein Schweizer Reisecar ist am Mittwochvormittag mit einem Perrondach am Bahnhof Bregenz A kollidiert. Der Carchauffeur wollte am Bahnhof Fahrgäste für eine Reise nach Tschechien einsteigen lassen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Car sei auf dem Bahnhofsgelände irrtümlich in Richtung Perron 1 abgebogen, berichtete die Landespolizei Vorarlberg. Dabei kollidierte er beim Versuch, über den Taxiabstellplatz wieder auf die Bahnhofstrasse zu gelangen, wegen seiner Höhe mit der Überdachung des Perrons. Verletzt wurde niemand.

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