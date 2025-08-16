The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer und Deutscher sterben bei Flugzeugabsturz in Frankreich

Ein Schweizer und ein deutscher Staatsangehöriger sind beim Absturz zweier Sportflugzeuge am Samstagnachmittag im Südosten Frankreichs gestorben. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP von den lokalen Behörden.

(Keystone-SDA) Ein Schleppflugzeug und ein Segelflugzeug seien kurz nach 13.00 Uhr vom Flugplatz Barcelonnette gestartet, berichtete AFP unter Berufung auf die Behörden. Kurz darauf stürzten die beiden Kleinflugzeuge aus zunächst unbekannter Ursache ab.

Nach dem Aufprall der Flugzeuge brach ein Feuer aus. Es konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Barcelonnette liegt in den Südalpen im Ubaye-Tal unweit der Grenze zu Italien.

