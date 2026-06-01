Schweizer Wirtschaft wächst etwas weniger schnell als erwartet

Keystone-SDA

Die Schweizer Wirtschaft ist im ersten Quartal 2026 etwas weniger schnell als erwartet gewachsen. Das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) legte auf bereinigter Basis zum Vorquartal um 0,4 Prozent zu, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Das Seco hatte vor zwei Wochen in einer ersten Schnellschätzung ein etwas höheres Wachstum von 0,5 Prozent in Aussicht gestellt. Der aktuelle Wert liegt aber höher als in den beiden Vorquartalen. Damals lag das Wachstum bei 0,2 respektive -0,4 Prozent.

Massgeblich getragen wurde das Wachstum zu Jahresbeginn laut dem Seco von der Industrie. Deren Wertschöpfung sei mit plus 1,3 Prozent kräftig gewachsen – nach mehreren Quartalen mit einer verhaltenen Entwicklung.

Privater Konsum stagniert

Im Dienstleistungssektor (+0,2 Prozent) blieb die Dynamik jedoch verhalten. Laut dem Seco entwickelten sich die einzelnen Branchen unterschiedlich. Insbesondere der Handel und der Detailhandel schrumpften.

Diese Entwicklung stehe im Einklang mit den stagnierenden privaten Konsumausgaben. In der Folge entwickelte sich die inländische Endnachfrage mit plus 0,1 Prozent schwach, obschon der Staatskonsum um 0,9 Prozent zunahm.

Die Zahl ist um Sportevents bereinigt. Bekanntlich verzerren Olympische Spiele und Fussball-Grossanlässe das Schweizer BIP wegen der Lizenzeinnahmen, die den hierzulande ansässigen Sportverbänden zufliessen. Unbereinigt war das BIP-Wachstum mit 0,7 Prozent im ersten Quartal etwas höher.