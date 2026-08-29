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Schwerer Autounfall in Boltigen fordert sechs Verletzte

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zwischen zwei Autos sind am Freitagabend in Boltigen im Simmental sechs Personen verletzt worden, eine davon schwer. Eine Autofahrerin geriet aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung über den Unfall auf der Strasse Bäuertweidli ging kurz nach 19 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein, wie diese am Samstag mitteilte. Die Fahrerin war demnach von Oberwil in Richtung Zweisimmen unterwegs, als sie in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet.

Infolge des Zusammenstosses überschlug sich das entgegenkommende Auto. Es rutschte eine Böschung hinunter und kam auf dem Dach zum Stillstand. Die fünf Insassen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit Ambulanzen in ein Spital gebracht.

Die unfallverursachende Lenkerin wurde laut der Mitteilung schwer verletzt und in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Angehörige der Feuerwehr mussten sie befreien. Nach der Erstversorgung flog sie ein Helikopter der Rega in ein Spital.

Die Strasse war für die Unfallarbeiten rund vier Stunden gesperrt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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