Schwinger Fabian Staudenmann wäre gerne empathischer
Schwinger Fabian Staudenmann würde gerne etwas mehr Mitgefühl verspüren. Sich selbst bezeichnet er in einem persönlichen Interview als "Eisblock", dem mehr Empathie nicht schaden würde.
(Keystone-SDA) «Ich bin manchmal wohl fast zu rational», sagt der 25-Jährige in einem am Mittwoch in den Tamedia-Zeitungen publizierten Interview. Gerne würde er weniger oft Sätze sagen wie, «man kann es halt nicht ändern, schauen wir weiter».
Zuletzt geweint hat der Schwinger vor fast einem Jahr. Er erzählt davon, wie es ihn vor dem Schlussgang des Jubiläums-Schwingfests in Appenzell vergangenen September wegen einem emotionalen Gemisch aus Druck, Freude und Versagensängsten überkam. «Schon am Eidgenössischen 2022 in Pratteln erlebte ich das vor einem Gang. Ich sass auf einer Treppe, keiner sah mich, es dauerte etwa fünf Minuten.» Komplett hartgesotten klingt der Berner in seinen Schilderungen über seine Gefühle also doch nicht.