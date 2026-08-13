Schwyz warnt vor Folgen eines Waldbrands

Keystone-SDA

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Wegen der Trockenheit drohen im Kanton Schwyz Waldbrände. Ein Feuer würde nicht nur die Natur schädigen, sondern auch den Schutz von Siedlungen und Strassen vor Naturgefahren gefährden.

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(Keystone-SDA) Darauf hat das kantonale Amt für Wald und Natur am Donnerstag hingewiesen. Es sei in diesem Sommer wegen der anhaltenden Trockenheit bereits zu mehreren Flurbränden gekommen.

Im Kanton Schwyz wird von Seiten der Behörden seit dem 10. Juli die Waldbrandgefahr unverändert als «gross» eingestuft. Damit verbunden ist ein Feuerverbot im Wald und in Waldnähe sowie ein bedingtes Feuerverbot und ein Feuerwerksverbot auf der gesamtem Kantonsfläche.

Ein Funke genügt

Das Amt für Wald und Natur begründete die Verbote damit, dass seit Wochen kaum Regen gefallen sei. Die Böden seien ausgetrocknet, die Pflanzen würden nur noch wenig Feuchtigkeit enthalten. Ein Funke können genügen, um einen Brand zu verursachen. Falls es winde, könne sich das Feuer rasch auf eine grosse Fläche ausbreiten.

Ein grosser Waldbrand könne im Kanton Schwyz weitreichende Folgen haben, erklärte das Amt für Wald und Natur. 60 Prozent des Waldes hätten eine Schutzfunktion.

Der Schutzwald stabilisiere mit seinen Wurzeln steile Hänge, verhindere Steinschläge, bremse Lawinen und schütze so Siedlungen, Strassen und weitere Infrastrukturen, hiess es in der Mitteilung. Fehle er, müssten teure technische Verbauungen erstellt werden.

Bis sich ein Wald nach einem Brand erholt hat, dauert es Jahrzehnte. In dieser Zeit sei mit vermehrten Überschwemmungen zu rechnen, weil die betroffene Fläche weniger Regen speichern könne, erklärte das Amt für Wald und Natur. Es fehle auch Wald, der Kohlendioxid aus der Atmosphäre speichern könne, und es gehe Lebensraum für Tiere und Pflanzen verloren. Für die Waldeigentümer bedeute ein Waldbrand zudem einen wirtschaftlichen Schaden.