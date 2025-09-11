The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Schwyz will Praxisassistenz auch für Kinderärzte fördern

Keystone-SDA

Im Kanton Schwyz sollen künftig nicht nur Hausärzte, sondern auch angehende Kinderärzte gefördert werden. Die Regierung beantragt dafür beim Kantonsparlament 1,6 Millionen Franken für ein erweitertes Praxisassistenzprogramm (PAP), wie die Staatskanzlei mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das bisherige Praxisassistenzprogramm (PAP) ermöglicht Assistenzärzten in Allgemeiner Innerer Medizin eine Weiterbildung in Hausarztpraxen. Mit der Revision soll das Angebot ab 2026 auf Kinderarztpraxen ausgeweitet werden, so der Kanton. Zudem soll die Zahl der sechsmonatigen Stellen von derzeit fünf auf zehn pro Jahr erhöht werden.

Da an den Schwyzer Spitälern keine Kinderärzte ausgebildet werden, können künftig auch Assistenzärzte teilnehmen, die ausserhalb des Kantons angestellt sind. Ziel sei es, Nachwuchsmedizinerinnen und Nachwuchsmediziner für die haus- und kinderärztliche Grundversorgung zu gewinnen und sie längerfristig in der Region zu halten.

Die Kosten des erweiterten Programms belaufen sich laut Mitteilung vom Donnerstag auf jährlich rund 320’000 Franken, insgesamt 1,6 Millionen Franken über fünf Jahre. Gegenüber dem bisherigen Programm entspreche dies Mehrkosten in der Höhe von rund 147’000 Franken pro Jahr.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft