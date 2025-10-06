Seidel und Dette neu beim Basler Kunstmuseum
Stephanie Seidel als neue Leiterin Gegenwartskunst und Gabriel Dette als neuer Kurator alte Meister stossen Anfang 2026 zum Kunstmuseum Basel. Sie setzten sich in einem mehrmonatigen internationalen Verfahren durch, wie das Museum am Montag mitteilte.
(Keystone-SDA) Die 1985 geborene Seidel war zuvor seit dem Jahr 2016 als Kuratorin für Monica und Blake Grossmann am Institut für Gegenwartskunst in Miami (USA) tätig, wie es heisst. In der Zeit habe sie zahlreiche umfassende Ausstellungen kuratiert. Sie trete am 1. Januar die Nachfolge von Maja Wismer an, die seit Juli beim Kunsthaus Zürich tätig sei.
Gabriel Dette war bereits 2017 bis 2023 am Kunstmuseum unter seinem inzwischen pensionierten Vorgänger Bodo Birkmann tätig, wie es weiter heisst. Danach habe der 1976 geborene Dette seit 2023 als Sammlungsleiter für altdeutsche und altniederländische Malerei an der Alten Pinakothek in München gearbeitet. Er soll seine neue Position in Basel am 1. Februar antreten.