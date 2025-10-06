The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Seidel und Dette neu beim Basler Kunstmuseum

Keystone-SDA

Stephanie Seidel als neue Leiterin Gegenwartskunst und Gabriel Dette als neuer Kurator alte Meister stossen Anfang 2026 zum Kunstmuseum Basel. Sie setzten sich in einem mehrmonatigen internationalen Verfahren durch, wie das Museum am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die 1985 geborene Seidel war zuvor seit dem Jahr 2016 als Kuratorin für Monica und Blake Grossmann am Institut für Gegenwartskunst in Miami (USA) tätig, wie es heisst. In der Zeit habe sie zahlreiche umfassende Ausstellungen kuratiert. Sie trete am 1. Januar die Nachfolge von Maja Wismer an, die seit Juli beim Kunsthaus Zürich tätig sei.

Gabriel Dette war bereits 2017 bis 2023 am Kunstmuseum unter seinem inzwischen pensionierten Vorgänger Bodo Birkmann tätig, wie es weiter heisst. Danach habe der 1976 geborene Dette seit 2023 als Sammlungsleiter für altdeutsche und altniederländische Malerei an der Alten Pinakothek in München gearbeitet. Er soll seine neue Position in Basel am 1. Februar antreten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft