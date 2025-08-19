Sharon Stone über Comeback: «Möchte etwas hinterlassen»

The Swiss voice in the world since 1935
Keystone-SDA

Hollywood-Star Sharon Stone ist bereit, ihre Karriere noch einmal anzukurbeln. "Ich möchte etwas auf der Leinwand hinterlassen, denn das bleibt für immer – ich nicht. Und dessen bin ich mir sicher", sagte die 67-Jährige der Zeitschrift "Entertainment Tonight". Stone wurde mit ihrer Rolle in dem Erotik-Thriller "Basic Instinct" von 1992 weltberühmt.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Ich hatte einmal eine sehr grosse Karriere», sagte sie nun der Zeitschrift. Doch 2001 erlitt Stone einen Schicksalsschlag: «Ich hörte auf, als ich einen Schlaganfall hatte.» Auch wollte sie Zeit mit ihren Kindern verbringen, weshalb sie danach nur so viel gearbeitet habe wie nötig, um ihre Familie zu versorgen. «Aber jetzt sind meine Kinder aus dem Haus. Und jetzt bin ich zurück bei der Arbeit.»

Sharon Stone ist ab dieser Woche in dem Action-Film «Nobody 2» an der Seite von «Breaking Bad»-Star Bob Odenkirk (62) zu sehen. Die Schauspielerin spielt in dem Streifen den Bösewicht. Auch soll Stone in der dritten Staffel des Teenager-Dramas «Euphoria» eine Rolle übernehmen, in der auch «Spiderman»-Star Zendaya (27) mitspielt.

