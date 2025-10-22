Sieben Popacts erhalten den IBK-Förderpreis 2025

Die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) hat Künstlerinnen und Künstler der Vierländerregion mit einem Förderpreis in der Sparte Popmusik ausgezeichnet. Die Verleihung findet am 23. Oktober 2025 in Stuttgart statt.

(Keystone-SDA) Im Mittelpunkt der diesjährigen Preisvergabe stehe Popmusik, «als Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen, Ausdruck künstlerischer Vielfalt und Medium emotionaler Kraft», teilte die IBK am Mittwoch mit. Das Preisgeld beträgt jeweils 10’000 Franken.

Mit dem Preis ausgezeichnet werden 5K HD und Cordoba78 aus Vorarlberg, CAPSLOCK SUPERSTAR aus Appenzell Ausserrhoden, CECI und Paula Carolina aus Bayern, Wavvyboi aus dem Fürstentum Liechtenstein sowie der St. Galler Elio Ricca.

Für die Auswahl war eine internationale Fachjury aller zehn IBK-Mitgliedsländer und -kantone verantwortlich. Die IBK hat den Förderpreis für Kulturschaffende bereits zum 35. Mal vergeben.