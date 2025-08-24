The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Sieben Verletzte nach Auffahrkollision auf A2 bei Schweizerhalle

Keystone-SDA

Bei einer Auffahrkollision auf der Autobahn zwischen dem Schweizerhalletunnel und der Verzweigung Hagnau im Kanton Basel-Landschaft sind am Sonntag sieben Menschen verletzt worden, drei von ihnen mittelschwer. Vier Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Sanitätsdienstes waren vor Ort im Einsatz, so die Polizei. Aufgrund des Unfalls und einer damit einhergehenden Fahrbahnverengung auf einen Fahrstreifen mussten Reisende am Sonntagnachmittag auf der A2 in Richtung Basel zwischen Pratteln BL und Basel-St. Jakob mit einem Zeitverlust von bis zu 40 Minuten rechnen, schrieb der Verkehrsdienst TCS auf seiner Website.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
14 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft