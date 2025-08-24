Sieben Verletzte nach Auffahrkollision auf A2 bei Schweizerhalle

Keystone-SDA

Bei einer Auffahrkollision auf der Autobahn zwischen dem Schweizerhalletunnel und der Verzweigung Hagnau im Kanton Basel-Landschaft sind am Sonntag sieben Menschen verletzt worden, drei von ihnen mittelschwer. Vier Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Sanitätsdienstes waren vor Ort im Einsatz, so die Polizei. Aufgrund des Unfalls und einer damit einhergehenden Fahrbahnverengung auf einen Fahrstreifen mussten Reisende am Sonntagnachmittag auf der A2 in Richtung Basel zwischen Pratteln BL und Basel-St. Jakob mit einem Zeitverlust von bis zu 40 Minuten rechnen, schrieb der Verkehrsdienst TCS auf seiner Website.