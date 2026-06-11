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Silber für Bieler Hornissenfalle an Pariser Erfindermesse

Keystone-SDA

Ein Bieler Startup-Unternehmen hat an der traditionsreichen französischen Erfindermsse Concours Lépine eine silberne Auszeichnung geholt. Das Unternehmen hat eine selektive Falle für asiatische Hornissen erfunden. Wichtige Bestäuberinsekten wie Bienen können die Falle wieder verlassen.

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(Keystone-SDA) Die asiatische Hornisse gilt als invasive Art, die heimische Insekten gefährdet. Die Hornisse greift etwa Honigbienen an. Das Bieler Startup-Unternehmen «Good4bees» hat eine selektive Falle entwickelt, deren Einflugöffnung auf die asiatische Hornisse zugeschnitten ist. Die grössere europäische Hornisse kann nicht in die Falle gehen, wie aus einer Mitteilung der Firma vom Donnerstag hervorgeht.

Zusätzliche Ausflugmöglichkeiten erlauben es Bienen und anderen Insekten, wieder aus der Falle zu kommen. Der Lockstoff kann ersetzt werden, ohne mit den gefangenen Hornissen in Kontakt zu kommen.

Insgesamt wurden dieses Jahr an der Erfindermesse 19 goldene, 25 silberne und 19 bronzene Auszeichnungen vergeben.

Der Concours Lépine wurde 1901 ins Leben gerufen. Er war auch schon Sprungbrett für Erfindungen, die heute nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken sind, etwa das Dampfbügeleisen oder der Kugelschreiber.

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