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Skilifte in Braunwald GL stehen im kommenden Winter definitiv still

Keystone-SDA

Die Skilifte im glarnerischen Braunwald stehen im kommenden Winter definitiv still. Auch an der Generalversammlung der Sportbahnen Braunwald AG am Mittwochabend konnte der Beschluss des Verwaltungsrates vom Juni von den Kleinaktionären nicht mehr umgestossen werden, wie verschiedene Medien berichteten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Verwaltungsrat der Sportbahnen mit einer knappen Aktienmehrheit habe sich in fast allen Punkten durchgesetzt, berichtete das Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Der Verwaltungsrat habe auch einen Antrag auf eine Sonderuntersuchung zu seinem Vorgehen abgelehnt. Die Sportbahnen Braunwald AG waren für eine Bestätigung am Mittwochabend nicht erreichbar.

Hohe Kosten und ein verändertes Nachfrageverhalten hätten das bisherige Geschäftsmodell nicht mehr tragfähig gemacht, hiess es im Juni vom Verwaltungsrat. Grund sei der Klimawandel und der daraus folgende Schneemangel, der viele Gäste von einem Besuch in Braunwald abhalte. Die Sportbahnen kämpfen seit Längerem mit finanziellen Problemen.

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