SMI-Konzerne stossen 663 Millionen Tonnen CO2 aus

Keystone-SDA

663 Millionen Tonnen CO2 haben die Konzerne im Swiss Market Index (SMI) im vergangenen Jahr insgesamt ausgestossen. Das zeigt eine Datenanalyse der Nachrichtenagentur AWP auf Basis der Nachhaltigkeitsberichte von 16 der 20 SMI-Unternehmen.

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(Keystone-SDA) Die betrieblichen Emissionen – etwa aus Heizung, Fahrzeugflotten und Stromproduktion – sanken gegenüber dem Vorjahr um rund 3 Prozent auf 75 Millionen Tonnen. Die Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, also bei Lieferanten und Kunden, stiegen hingegen um knapp 6 Prozent auf 588 Millionen Tonnen.

Insgesamt sind die grössten Emittenten im SMI der Technologiekonzern ABB, der Zementkonzern Holcim, der Baustoffkonzern Amrize und der Lebensmittelkonzern Nestlé. Zusammen sind sie für den grössten Teil der Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Für die Auswertung nicht berücksichtigt wurden Logitech, Partners Group, Swiss Life und Richemont, da aktuelle Daten fehlen. Diese Konzerne gehören jedoch nicht zu den Grossemittenten im SMI.