SNB schreibt Gewinn von 25 Milliarden Franken im ersten Halbjahr

Keystone-SDA

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Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im ersten Halbjahr 2026 einen Milliardengewinn eingefahren. Nachdem im ersten Quartal noch ein leichter Verlust resultiert hatte, profitierte die SNB im zweiten Jahresviertel von der guten Entwicklung an den Aktienmärkten.

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(Keystone-SDA) Insgesamt resultierte im ersten Halbjahr 2026 ein Gewinn von 25,2 Milliarden Franken, wie die SNB am Freitag mitteilte. In der Periode von April bis Juni 2026 alleine erzielte sie einen Gewinn von 25,8 Milliarden nach einem Verlust von 0,5 Milliarden in der Periode von Januar bis März.

Die hohen Kursgewinne auf den Aktienpositionen wie auch Zins- und Dividendenerträge führten im ersten Halbjahr zu einem Gewinn auf den Fremdwährungspositionen der SNB von insgesamt 31,7 Milliarden Franken. Neben den Kursgewinnen auf den Aktienpositionen wurden die Gewinne noch von einer günstigen Entwicklung der Wechselkurse unterstützt.

Auf dem Goldbestand entstand dagegen ein Bewertungsverlust von 6,4 Milliarden Franken. Der Goldpreis hat im Jahresverlauf nachgegeben: Per Ende Juni kostete ein Kilo Gold noch 104’812 Franken nach 110’919 Franken per Ende 2025.

Die SNB betont in ihrer Mitteilung wie üblich, dass ihr Ergebnis überwiegend von der Entwicklung der Gold-, Devisen und Kapitalmärkte abhängig ist. Starke Schwankungen seien deshalb die Regel und Rückschlüsse vom Zwischenergebnis auf das Jahresergebnis nur bedingt möglich.

Der hohe Gewinn im zweiten Quartal ist insgesamt keine Überraschung. Die Experten der UBS hatten im Vorfeld den Halbjahresgewinn allerdings auf etwa 18 bis 23 Milliarden und damit etwas niedriger geschätzt.

Im Jahr 2025 hatte die SNB einen Gewinn von 26,1 Milliarden Franken erzielt. Bund und Kantone profitierten davon über eine Ausschüttung von 4 Milliarden.